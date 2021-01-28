На Николаевском мосту автомобиль влетел в отбойник

Накануне на Николаевском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием единственного автомобиля. В группе «ЧП Красноярск» была опубликована видеозапись, на которой видно, как машину занесло на скользкой дороге, после чего она врезалась в отбойник, существенно его повредив.

После удара автомобиль развернуло на 180 градусов, передний бампер оказался разбит.

В происшествии никто не пострадал. Однако пользователи в соцсетях предположили, что всему виной скользкие дороги и их неправильная уборка дорожными службами.

Отметим, синоптики прогнозируют сильный туман и гололед в ближайшие дни. Водителям необходимо учитывать эту информацию, не нарушать скоростной режим, а также соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.