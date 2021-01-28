Семья с 6-месячным ребенком в мороз застряла на трассе в Партизанском районе

Сотрудники полиции помогли семье с 6-месячным ребенком, которая застряла на трассе в Партизанском районе. Семейная пара с малышом в мороз направлялись из Бородино в деревню Хабайдак. Машина не выдержала экстремально низких температур и двигатель заглох. Стоящий на трассе автомобиль заметили инспекторы ГИБДД Никита Рейнал и Артем Тоцкий, которые патрулировали улицы.

«Дорожные полицейские пересадили женщину с грудным ребенком в патрульный автомобиль, а сами вместе с главой семьи попытались завести транспортное средство. Все попытки починить машину самостоятельно не увенчались успехом», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Однако инспекторам не удалось отремонтировать автомобиль. Тогда они остановили попутку и попросили водителя довезти семью до деревни. Сломанную машину отбуксировали на стоянку. В дорожной полиции призывают водителей во время морозов по возможности отказаться от дальних поездок, а перед выездом проверять исправность автомобиля. Холода в Красноярском крае отступили до воскресенья – к концу недели вернется 30-градуснй мороз.