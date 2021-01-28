28 января
Красноярск
погода -20 °C
75.04
 
€ 91.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В центре социальной помощи под Красноярском пациентов с алкогольной зависимостью неделями держали в подвале и избивали

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 28 Января 2021
красноярск, алкоголь, расследование, следствие, следователи, в красноярске, в красноярском крае, скр, насилие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Следственном комитете сообщили о зверствах сотрудников центра социальной и психологической помощи «Вектор» в поселке Солонцы. Там пациентов «лечили» от алкогольной зависимости. По информации силовиков, методы предпринимали жестокие. В период с 2018 года по октябрь 2020 года людей держали в подвале глубиной около полутора метров, в холоде и голоде, приковывали наручниками к тяжелым чуркам, били и обливали холодной водой. Под подозрением в незаконном лишении свободы двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору 39-летний директор центра «Вектор» и один сотрудник.

«По предварительной версии следствия, подозреваемые, действуя с целью извлечения прибыли, незаконно удерживали в разные периоды времени с 2018 года по октябрь 2020 года пострадавших лиц, имеющих зависимость от алкоголя, в АНО ЦСИПП «Вектор», расположенном в поселке Солонцы, в условиях жесткой изоляции от общества под предлогом оказания им помощи в преодолении указанной зависимости», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В подвальных помещениях, сверху запертых крышкой, потерпевшие находились от нескольких суток до нескольких недель. Директор и сотрудник «Вектора» задержаны, и заключены под стражу.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Происшествия / НОВОСТИ

Кондуктор автобуса №88 пинками выгнала пассажирку без маски

28 Января 2021 г.
Очевидцы засняли конфликт на видео
Новости Красноярска: Красноярцы завалили соцсети жалобами на работу правобережного оператора «РостТех»

Красноярцы завалили соцсети жалобами на работу правобережного оператора «РостТех»

27 Января 2021 г.
Претензий масса
Новости Красноярска: Шестой подозреваемый задержан по делу о сходе лавины в Норильске

Шестой подозреваемый задержан по делу о сходе лавины в Норильске

27 Января 2021 г.
Это главный специалист отдела муниципального контроля администрации северного города
Новости Красноярска: В Емельяновском районе вальщика леса насмерть придавило деревом

В Емельяновском районе вальщика леса насмерть придавило деревом

27 Января 2021 г.
Под следствием его напарник
Новости Красноярска: В краевом центре произошло смертельное ДТП

В краевом центре произошло смертельное ДТП

26 Января 2021 г.
Также пострадал пассажир-подросток
Новости Красноярска: Семейная пара из Иланского организовала наркопритон

Семейная пара из Иланского организовала наркопритон

25 Января 2021 г.
Они выращивали наркотики на своем огороде
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 321 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Красноярском крае

321 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Красноярском крае

27 Января 2021 г.
Еще 28 человек умерли от осложнений болезни
Новости Красноярска: Дело Быкова об организации двойного убийства рассмотрят в Свердловском районном суде

Дело Быкова об организации двойного убийства рассмотрят в Свердловском районном суде

27 Января 2021 г.
Все материалы переданы в инстанцию
Новости Красноярска: Семья с 6-месячным ребенком в мороз застряла на трассе в Партизанском районе

Семья с 6-месячным ребенком в мороз застряла на трассе в Партизанском районе

28 Января 2021 г.
Отремонтировать автомобиль родителям помогали полицейские
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru