В центре социальной помощи под Красноярском пациентов с алкогольной зависимостью неделями держали в подвале и избивали

В Следственном комитете сообщили о зверствах сотрудников центра социальной и психологической помощи «Вектор» в поселке Солонцы. Там пациентов «лечили» от алкогольной зависимости. По информации силовиков, методы предпринимали жестокие. В период с 2018 года по октябрь 2020 года людей держали в подвале глубиной около полутора метров, в холоде и голоде, приковывали наручниками к тяжелым чуркам, били и обливали холодной водой. Под подозрением в незаконном лишении свободы двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору 39-летний директор центра «Вектор» и один сотрудник.

«По предварительной версии следствия, подозреваемые, действуя с целью извлечения прибыли, незаконно удерживали в разные периоды времени с 2018 года по октябрь 2020 года пострадавших лиц, имеющих зависимость от алкоголя, в АНО ЦСИПП «Вектор», расположенном в поселке Солонцы, в условиях жесткой изоляции от общества под предлогом оказания им помощи в преодолении указанной зависимости», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В подвальных помещениях, сверху запертых крышкой, потерпевшие находились от нескольких суток до нескольких недель. Директор и сотрудник «Вектора» задержаны, и заключены под стражу.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.