Красноярцы завалили соцсети жалобами на работу правобережного оператора «РостТех»

Жители правого берега в социальных сетях возмущаются работой правобережного оператора по обращению с ТКО – компанией «РостТех».

Так, например, негатив вызвала новость о корректировке графика вывоза мусора из-за низких температур в Дивногорске. Люди требуют перерасчета и довольно скептически относятся к информации.

«Ребята, мы вообще-то в Сибири живем. У нас морозы могут и по месяцу длиться. И под -50 опускаться (Или кто-то не в курсе?). Тогда, как быть? «РостТех» будет весны ждать?», - пишет пользователь «ВК» Галина Яковлева.

Оказалось, что такая ситуация практически в каждом населенном пункте технологической зоны «РостТеха».

«С пониманием? Морозы с пятницы, а вывоза крупногабарита уже нет две недели. При этом неделю назад звонил и напомнил, что у нас не вывезли. Не было тогда морозов и ковш для этого не нужен. Вчера они придумали, что заявки на крупногабарит надо делать через УК. При этом соседний дом делал через УК и также нет вывоза!», - описывает ситуацию железногорец Артем Ватолин.

Отдельное возмущение вызвали новые платежки от регионального оператора – в них специалисты выставили счет сразу за два месяца, хотя услуга не была оказана. Плюсом кому-то насчитали уже оплаченный месяц.

«В этих платежках за ТКО они на всякий случай насчитали мне еще и за тот месяц, за который я уже заплатила. А почему бы и нет?! Обдирают народ же все при каждой возможности», - сообщает Нина Шевченко из Красноярска.

Жители правобережья отдельно указывают на стихийные свалки и горы мусора из-за исчезнувших вдруг контейнеров. Убирать их «РостТех» не будет, замечая, что по закону баки должны ставить УК и ТСЖ – мол, появятся баки, наполнятся, тогда и уберем. Зато с большой радостью собственники компании заключают через другое юрлицо договоры с мэрией на уборку свалок в Центральном районе города. А все потому, что делают они это за деньги. Так, в прошлом году компания «Бакмэн» заключил контракт с администрацией на три миллиона рублей. Вот как тогда описали эту ситуацию журналисты «Делового квартала»:

«Ее (компании «Бакмэн») владельцем, по данным сервиса rusprofile.ru является Евгений Шепелёв — учредитель и директор регионального мусорного оператора «РостТех», который обслуживает правобережье Красноярска. Примечательно, что одним из учредителей фирмы «Вторичные ресурсы Красноярск», которая ликвидировала свалки по первому соглашению (1,2 млн рублей), выступает Людмила Шепелёва (является она однофамилицей или родственницей собственника «Бакмэна», неизвестно)».

Получается, что стихийные свалки на правом берегу будут до того момента, пока мэрия не заключит контракт с кем-то из подрядчиков. Самостоятельно и без бюджетных денег «РостТех» убирать их явно не намерен.



