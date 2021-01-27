27 января
Красноярск
погода -31 °C
75.64
 
€ 91.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Шестой подозреваемый задержан по делу о сходе лавины в Норильске

Главная Происшествия
Красноярск
09:50 27 Января 2021
происшествия, скр, в красноярском крае, норильск, гибель, следствие, общество, лавина, расследование, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

В рамках расследования уголовного дела о халатности, которая стала причиной смерти трех человек при сходе лавины в Норильске, задержан еще один подозреваемый. Новый фигурант дела - главный специалист отдела муниципального контроля администрации северного города. В Следственном комитете пояснили, что чиновник еще в 2019 году выезжал к подножью горы Отдельная, где 45-летний мужчина самовольно построил домики. При этом представитель мэрии закрыл на это глаза и подписал акты, в которых указал, что земельный участок свободен. Сведения эти не соответствовали действительности, но у властей де-юре не было оснований предпринимать меры по сносу самовольных построек. Главный специалист норильской администрации определен под домашний арест.

Ранее по этому делу были задержаны еще пятеро должностях лиц: трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска.

Напомним, что в новогодние праздники лавина сошла на домики в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Погибли 45-летний мужчина, который и возвел незаконные постройки, его жена и полуторагодовалый ребенок. Его сын-подросток попал в больницу с травмами и обморожением.

Следователи уверены, что трагедии можно было избежать, если бы оперативные службы были предупреждены о лавинной опасности в те дни. В диспетчерскую службу эта информация поступила, но дальше специалисты ее не передали.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Емельяновском районе вальщика леса насмерть придавило деревом

В Емельяновском районе вальщика леса насмерть придавило деревом

27 Января 2021 г.
Под следствием его напарник
Новости Красноярска: В краевом центре произошло смертельное ДТП

В краевом центре произошло смертельное ДТП

26 Января 2021 г.
Также пострадал пассажир-подросток
Новости Красноярска: Семейная пара из Иланского организовала наркопритон

Семейная пара из Иланского организовала наркопритон

25 Января 2021 г.
Они выращивали наркотики на своем огороде
Новости Красноярска: На правобережье автобус снес столб

На правобережье автобус снес столб

25 Января 2021 г.
В происшествии никто не пострадал

На трассе Боготол – Красноярск погибли двое мужчин

25 Января 2021 г.
Смертельное ДТП попало на камеры видеорегистратора
Новости Красноярска: Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Курагинского района

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Курагинского района

24 Января 2021 г.
Он хранил товар в стеклянных банках
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителя севера края будут судить за вылов осетра

Жителя севера края будут судить за вылов осетра

27 Января 2021 г.
Мужчина поймал минимум 7 краснокнижных рыб
Новости Красноярска: Красноярский край в числе регионов-лидеров по организации вакцинации от ковида

Красноярский край в числе регионов-лидеров по организации вакцинации от ковида

27 Января 2021 г.
Это оценка главы федерального Минздрава
Новости Красноярска: Красноярский автовокзал поверили на соблюдение противоковидных мер

Красноярский автовокзал поверили на соблюдение противоковидных мер

27 Января 2021 г.
Санитарная безопасность соблюдена
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru