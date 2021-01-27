Шестой подозреваемый задержан по делу о сходе лавины в Норильске

В рамках расследования уголовного дела о халатности, которая стала причиной смерти трех человек при сходе лавины в Норильске, задержан еще один подозреваемый. Новый фигурант дела - главный специалист отдела муниципального контроля администрации северного города. В Следственном комитете пояснили, что чиновник еще в 2019 году выезжал к подножью горы Отдельная, где 45-летний мужчина самовольно построил домики. При этом представитель мэрии закрыл на это глаза и подписал акты, в которых указал, что земельный участок свободен. Сведения эти не соответствовали действительности, но у властей де-юре не было оснований предпринимать меры по сносу самовольных построек. Главный специалист норильской администрации определен под домашний арест.

Ранее по этому делу были задержаны еще пятеро должностях лиц: трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска.

Напомним, что в новогодние праздники лавина сошла на домики в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Погибли 45-летний мужчина, который и возвел незаконные постройки, его жена и полуторагодовалый ребенок. Его сын-подросток попал в больницу с травмами и обморожением.

Следователи уверены, что трагедии можно было избежать, если бы оперативные службы были предупреждены о лавинной опасности в те дни. В диспетчерскую службу эта информация поступила, но дальше специалисты ее не передали.