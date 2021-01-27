В Емельяновском районе вальщика леса насмерть придавило деревом

За причинение смерти по неосторожности будут судить вальщика леса, по вине которого погиб мужчина. В Следственном комитете сообщили, что трагедия произошла на лесозаготовительном участке. 58-летний житель Емельяновского района устроился в организацию неофициально. При валке леса он не убедился, что в округе нет людей, и спилил дерево. Многометровая махина упала на помощника мужчины. В Следственном комитете пояснили, что он скончался на месте – травмы были не совместимы с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«По предварительной версии следствия, 58-летний житель Емельяновского района, работал вальщиком леса по найму, без заключения трудового и гражданско-правового договора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в пресс-службе силового ведомства.



