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Семейная пара из Иланского организовала наркопритон

Главная Происшествия
Красноярск
12:17 25 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стражи порядка в Иланском завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых подозревают в организации наркотического притона.

По данным полиции осенью прошлого года сотрудники наркоконтроля выяснили, что в одном из жилых домов собираются граждане для употребления наркотиков.

Было установлено, что собственниками квартиры и организаторами сбора наркозависимых являются 52-летняя женщина и ее гражданский супруг 1977 года рождения.

В ходе обыска у подозреваемых в огороде было обнаружено 39 кустов опийного мака, а также три полимерных пакета с веществом растительного происхождения массой 286 грамм. Дальнейшая экспертиза показала, что это была маковая солома.

Таким образом было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – организация притона, незаконное хранение и распространение, а также незаконное культивирование растений, которые содержат наркотические вещества.

Уголовное дело находится в суде Иланского и в скором времени будет рассмотрено по существу. Семейной паре грозит очень длительный срок заключения. 

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