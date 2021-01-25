На правобережье автобус снес столб

Накануне в Красноярске на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий" около дома №37 пассажирский автобус маршрута №2 врезался в уличный столб освещения, в результате столкновения мачта упала. Об стало известно из сообщении в группе "ЧП Красноярск"

В ГИБДД сообщили, что в происшествии никто не пострадал, однако уже известен виновник ДТП – это водитель автомобиля ВАЗ, который выезжал со второстепенной дворовой дороги на проспект и не предоставил преимущество автобусу. Виновник аварии ответит за нарушение, повлекшее аварию, после полного сбора информации о происшествии.