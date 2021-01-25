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На правобережье автобус снес столб

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Красноярск
11:19 25 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Накануне в Красноярске на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий" около дома №37 пассажирский автобус маршрута №2 врезался в уличный столб освещения, в результате столкновения мачта упала. Об стало известно из сообщении в группе "ЧП Красноярск"

В ГИБДД сообщили, что в происшествии никто не пострадал, однако уже известен виновник ДТП – это водитель автомобиля ВАЗ, который выезжал со второстепенной дворовой дороги на проспект и не предоставил преимущество автобусу. Виновник аварии ответит за нарушение, повлекшее аварию, после полного сбора информации о происшествии.

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