На трассе Боготол – Красноярск погибли двое мужчин

Накануне в Боготольском районе, на трассе Боготол – Красноярск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Видеозапись автокатастрофы был опубликована в социальных сетях в группе «ЧП Красноярск». Запись видеорегистратора предоставлена одним из участников ДТП. На кадрах видно, как водитель машины марки Hyundai не справляется с управлением и вылетает на полосу встречного движения, после чего боком врезается в большегруз Volvo, с кабины которого велась видеозапись.

В настоящее время известно, что за рулем легкового автомобиля был 31-летний водитель, также на переднем сидении находился 47-летний пассажир. Они оба погибли на месте происшествия.

Сейчас на месте работают дорожные полицейские, выясняются все причины автокатастрофы.

Фото и видео "ЧП Красноярск"