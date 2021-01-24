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Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Курагинского района

Главная Происшествия
Красноярск
14:59 24 Января 2021
наркотики, полиция, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Курагинском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков. 51-летний местный житель хранил у себя дома более 400 гр. марихуаны. Дикорастущую коноплю он собирал летом прошлого года.

«В настоящее время следователем МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет», - сообщили полицейские.

Пойманный наркоделец находится под подпиской о невыезде.

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