Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Курагинского района

В Курагинском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков. 51-летний местный житель хранил у себя дома более 400 гр. марихуаны. Дикорастущую коноплю он собирал летом прошлого года.

«В настоящее время следователем МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет», - сообщили полицейские.

Пойманный наркоделец находится под подпиской о невыезде.