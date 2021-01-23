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5 автомобилей столкнулись на Дубровинского

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Красноярск
17:33 23 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре на улице Дубровинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей. В настоящее время известно, что в результате столкновения нет пострадавших.

Однако движение было ограничено в обе стороны. На месте работали дорожные полицейские и госавтоинспекторы.

Кроме того, сегодня в краевой столице, несмотря на выходной день, отмечаются дорожные проблемы и автомобильные пробки. Особенно это наблюдалась в центре в дневные часы. По данным Яндекса они достигали 8-балльного значения.

Сейчас в Красноярске 4 балла, но движение затруднено на проспекте Мира и улице Вейнбаума.

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