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На юге края в ДТП погибла девушка-пассажир

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Красноярск
16:09 21 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На юге Красноярского края произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился на трассе Шушенское – Сизая. 32-летний мужчина за рулем отечественной машины ВАЗ-21012 не справился с управлением, вылетел с дороги, где машина перевернулась. В результате происшествия погибла 26-летняя девушка-пассажир, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

Кроме того, в автомобиле находились трое детей – 4, 5 и 7 лет, которые перевозились с нарушениям правил перевозки детей – без специальных сдерживающих устройств.

Вместе с тем, было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, прибор показал – 0,50 мг/л.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира. Теперь водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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