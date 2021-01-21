На юге края в ДТП погибла девушка-пассажир

На юге Красноярского края произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился на трассе Шушенское – Сизая. 32-летний мужчина за рулем отечественной машины ВАЗ-21012 не справился с управлением, вылетел с дороги, где машина перевернулась. В результате происшествия погибла 26-летняя девушка-пассажир, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

Кроме того, в автомобиле находились трое детей – 4, 5 и 7 лет, которые перевозились с нарушениям правил перевозки детей – без специальных сдерживающих устройств.

Вместе с тем, было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, прибор показал – 0,50 мг/л.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира. Теперь водителю грозит до 12 лет лишения свободы.