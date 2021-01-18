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«Да всего лишь литр водки на пятерых»: в Шарыпове задержали заядлого любителя пьяной езды

Главная Происшествия
Красноярск
11:36 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Минувшей ночью в Шарыпово сотрудники дорожно-патрульной службы задержали местного жителя, который ехал на «Жигулях» в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожные полицейские увидели, как автомобиль ВАЗ-2106 ехал из стороны в сторону и с помощью громкоговорителя потребовали водителя остановить машину, однако нарушитель это проигнорировал и попытался скрыться. Тем не менее, его задержали в ближайшем дворе.  

За рулем отечественного автомобиля находился 24-летний водитель с признаками опьянения, что и показал прибор – 0,55 мг/л. Кроме того, стражи порядка выяснили, что задержанный в сентябре 2018 года был признан виновным за аналогичное нарушение и был осужден на 1 год в колонии поселения, а также лишен водительских прав на 2 года. Тем не менее, он сел за руль в пьяном состоянии вновь.

После задержания и во время медицинского освидетельствования он сообщил дорожным полицейским, что выпил с товарищами всего лишь 1 литр водки.

На нарушителя-рецидивиста было составлено 3 административных протокола и пока ему назначено наказание в виде ареста на 8 суток.

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