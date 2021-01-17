Спасатели помогли туристам, у которых сломались снегоходы в тайге

Накануне вечером на территории Березовского района у 4 отдыхающих сломались снегоходы и она оказались в лесу без работающего транспорта. Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель».

По данным учреждения, около 20:00 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы по Березовскому району поступил звонок от мужчины, который рассказал об этой сложной ситуации: они катались на снегоходах в лесном массиве возле деревни Малый Кускун, однако техника вышла из строя.

Спасатели незамедлительно выехали на поиски, которые продолжались несколько часов. Только в 05:30 утра сегодня потерявшихся доставили в деревню Бархатово и передали родственникам. Отмечается, что туристы не обращались за медицинской помощью.