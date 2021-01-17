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19-летняя автоледи вылетела с Октябрьского моста

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Красноярск
11:24 17 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Накануне в краевом центре случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел в 21:40 на Октябрьском мосту. На видеозаписи видно как автомобиль Volkswagen Polo красного цвета двигался по левой полосе и резко перестроился в средний. В результате маневра водитель не справился с управлением, его занесло и он врезался в «отбойник», а затем и вовсе вылетел с моста.

По данным ГИБДД, за рулем машины была 19-летняя девушка, пассажиров в автомобиле не было. Ее экстренно госпитализировали.  

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