19-летняя автоледи вылетела с Октябрьского моста

Накануне в краевом центре случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел в 21:40 на Октябрьском мосту. На видеозаписи видно как автомобиль Volkswagen Polo красного цвета двигался по левой полосе и резко перестроился в средний. В результате маневра водитель не справился с управлением, его занесло и он врезался в «отбойник», а затем и вовсе вылетел с моста.

По данным ГИБДД, за рулем машины была 19-летняя девушка, пассажиров в автомобиле не было. Ее экстренно госпитализировали.