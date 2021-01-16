Гендиректор «Сибиряка» Егоров назвал обыски в компании заказными

Генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров дал первое интервью после обысков в компании. Он назвал их заказными, а саму ситуацию – сведением счетов.

Напомним, 13 января в Краевую клиническую больницу №1 и головной офис управляющей строительной компании «Сибиряк» пожаловали представители правоохранительных органов и силовики. Позже стало известно, что следственные мероприятия связаны с нарушениями при поставке медицинского оборудования – есть подозрения в мошенничестве на 122 млн рублей. В интервью «Седьмому каналу» Егоров заявил, что с претензиями не согласен.

«Было бы странно, если бы я сказал, что согласен. Но я скажу следующее — никакой там кражи и мошенничества нет. Краевая больница — это единственный объект в России, который попал под постановление совета министров, в котором проводилось казначейское сопровождение с финансовым мониторингом. Это служба финансовой разведки, которая все смотрит. И пока они не дают свое заключение — нам деньги на счет не поступали. Только от федерального казначейства принимало это оборудование человек 11, плюс врачи, плюс специалисты медтехники — в целом человек 50 принимало это оборудование. Деньги платились только после того, как ставилась подпись председателя комиссии. Если мои подрядчики поставили неправильное оборудование — тогда пусть отвечает казначейство за это», - заявил строитель.

Он также добавил, что был удивлен выемкой документов, которые и так находятся в свободном доступе.

«Документы, которые они изъяли, находятся в свободном доступе в интернете. Мы им об этом сказали, но они все равно их изъяли. Еще изъяли два компьютерных блока, которые повлияли на то, что сегодня я все-таки успел выдать зарплату. Они хотели изъять электронные ключи, тогда бы остановилось все предприятие. Я считаю, что этот вопрос был заказным, чтобы навредить предприятию как можно больше, чтобы оно перестало работать. Что это за собой влечет — у меня есть свои выводы, возможно позже про них скажу. Возможно, это сведение личных счетов», - резюмировал Егоров.

фото: Красноярский Горсовет