Следственный комитет опроверг задержание подозреваемого в убийстве женщины в Дивногорске

Следственный комитет опроверг информацию, которая в четверг разлетелась по соцсетям и СМИ. Телеграм-каналы сообщили о задержании подозреваемого в убийстве женщины из Дивногорска. В пресс-службе силового ведомства сообщили, что оперативники проверяют несколько лиц на причастность к преступлению, однако никто не задержан.

Напомним, что следствие просит помощи красноярцев в розыске преступника. Ночью 10 января прохожие обнаружили тело 32-летней женщины рядом с виадуком между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческий. Она, предположительно, вышла из автобуса на остановке «Почта» на улице Комсомольская и пошла домой. На теле погибшей следы криминальной смерти. Всех, кто что-либо знает об этом преступлении, просят сообщать на служебный сотовый следственного отдела 89029436620, либо в дежурную часть полиции по телефонам 8(39144)3-43-27 и 8-999-314-02-15.