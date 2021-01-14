В Енисейске в автомобиле взорвался газ

Сегодня ранним утром на севере Красноярского края, в Енисейске, случилось происшествие – взорвался баллон с газом, находящийся в автомобиле. Как сообщает ТАСС, при взрыве серьезно пострадал один человек – хозяин машины.

В Единой дежурно-диспетчерской службе по городу Енисейск сообщили, что мужчина пришел ранним утром в своей гараж, где пытался завести свой автомобиль и в этот момент случился взрыв газового оборудования, установленного в машине.

В настоящее время мужчина госпитализирован, он находится в реанимации. Также в многоквартирном доме, расположенном возле гаража, взрывом были выбиты стекла.

Фото: vk.com/einformmedia