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Вблизи Дивногорска обнаружено тело пенсионерки

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Красноярск
10:41 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В лесном массиве под Дивногорском было обнаружено тело 72-летней местной жительницы. Известно, что Любовь Крупенникова пропала 10 января, она уходила из дома на прогулку со своей собакой. После исчезновения женщины к ее поиску подключились сотрудники полиции, волонтеры из организации "Поиск пропавших детей — Красноярск", кинологи отряда поисковиков " Рядом", а также неравнодушные местные жители.

Пенсионерку искали более 3 суток и ее удалось найти благодаря ее собаке, которая уцелела и лаяла. К сожалению, ее обнаружили без признаков жизни. В последние несколько суток ночные температуры в Дивногорске были сильно морозными, на женщине по неизвестным причинам не было верхней одежды.

Вблизи Дивногорска обнаружено тело пенсионерки

Стоит отметить, что к поиску присоединилось большое количество волонтеров и неравнодушных жителей.

Напомним, позавчера стало известно, что в Дивногорске было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело.

 

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