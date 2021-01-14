Вблизи Дивногорска обнаружено тело пенсионерки

В лесном массиве под Дивногорском было обнаружено тело 72-летней местной жительницы. Известно, что Любовь Крупенникова пропала 10 января, она уходила из дома на прогулку со своей собакой. После исчезновения женщины к ее поиску подключились сотрудники полиции, волонтеры из организации "Поиск пропавших детей — Красноярск", кинологи отряда поисковиков " Рядом", а также неравнодушные местные жители.

Пенсионерку искали более 3 суток и ее удалось найти благодаря ее собаке, которая уцелела и лаяла. К сожалению, ее обнаружили без признаков жизни. В последние несколько суток ночные температуры в Дивногорске были сильно морозными, на женщине по неизвестным причинам не было верхней одежды.

Стоит отметить, что к поиску присоединилось большое количество волонтеров и неравнодушных жителей.

Напомним, позавчера стало известно, что в Дивногорске было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело.