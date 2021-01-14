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Следственный комитет и прокуратуру заинтересовал падающий лифт в 25-этажке на Петра Подзолкова

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Красноярск
09:59 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет и прокуратура начали проверку после видео в соцсетях, где в 25-этажке на ул.Петра Подзолкова,26 лифт срывается в шахту. На кадрах видно, что в кабине находятся три женщины и ребенок. Двери лифта закрылись, после чего кабина стала вибрировать и три раза срывалась. Жители полагают, что их спасли сработавшие «уловители», которые не дали лифту упасть.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - заявили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В управляющей компании «Смарт-сити» причиной случившегося назвали действия рабочих, которые с нарушениями вывозили строительный мусор.

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