Следственный комитет и прокуратуру заинтересовал падающий лифт в 25-этажке на Петра Подзолкова

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после видео в соцсетях, где в 25-этажке на ул.Петра Подзолкова,26 лифт срывается в шахту. На кадрах видно, что в кабине находятся три женщины и ребенок. Двери лифта закрылись, после чего кабина стала вибрировать и три раза срывалась. Жители полагают, что их спасли сработавшие «уловители», которые не дали лифту упасть.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - заявили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В управляющей компании «Смарт-сити» причиной случившегося назвали действия рабочих, которые с нарушениями вывозили строительный мусор.