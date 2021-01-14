Минздрав прокомментировал информацию об обысках в Краевой клинической больнице

Министерство здравоохранения Красноярского края стало первым ведомством, которое предоставило официальный комментарий по поводу информации об обысках в Краевой клинической больнице. В соцсетях накануне появилось видео, как главный врач медучреждения Егор Корчагин в сопровождении представителей ФСБ направляется в главный корпус. Также очевидцы засняли, как сотрудники ФСБ заходят в главный офис строительной компании «Сибиряк». Ни одно силовое ведомство региона официальных комментариев по этому поводу не предоставило. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о махинациях с закупками медоборудования на сумму 120 млн рублей. В течение дня краевой Минздрав подготовил официальный комментарий в пределах своей компетенции.

«По информации КГБУЗ Краевая клиническая больница, Следственным комитетом проводится проверка в отношении ККБ в части законности эксплуатации медицинского оборудования, приобретенного в рамках строительства. В адрес министерства здравоохранения каких-либо представлений от силовых структур на настоящий момент не поступало. На сегодняшний день больница продолжает работать в обычном режиме», - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.