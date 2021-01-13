В микрорайоне Северный случилась серьезная коммунальная авария

Сегодня в дневные часы в Северном случилась коммунальная авария в результате чего была затоплена проезжая часть и пешеходная зона. Все произошло в районе дома на проспекте Комсомольский, 4. Видео последствий аварии попало в социальные сети и опубликовано в Instagram «ЧП Красноярск».

Как рассказали в «КрасКоме», изначально предполагались ремонтные работы без отключения холодного водоснабжения в близлежащих домах, однако в полдень холодная вода была отключена по следующим адресам:

Мате Залки 12, 12а, 16;

Проспект Комсомольский 2, 4, 6;

9 Мая, 37.

Специалисты коммунальной службы продолжают откачивать воду с дороги убирать наледь, также будет сделана подсыпку проезжей части песчано-солевой смесью.

Кроме того, к многоквартирным домам будет организован подвоз питьевой воды с 16:00 до 18:00.

Все необходимую информацию жители могут уточнить по телефону – 211-39-63.