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В микрорайоне Северный случилась серьезная коммунальная авария

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Красноярск
15:58 13 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в дневные часы в Северном случилась коммунальная авария в результате чего была затоплена проезжая часть и пешеходная зона. Все произошло в районе дома на проспекте Комсомольский, 4. Видео последствий аварии попало в социальные сети и опубликовано в Instagram «ЧП Красноярск».

Как рассказали в «КрасКоме», изначально предполагались ремонтные работы без отключения холодного водоснабжения в близлежащих домах, однако в полдень холодная вода была отключена по следующим адресам:

  • Мате Залки 12, 12а, 16;
  • Проспект Комсомольский 2, 4, 6;
  • 9 Мая, 37.

Специалисты коммунальной службы продолжают откачивать воду с дороги убирать наледь, также будет сделана подсыпку проезжей части песчано-солевой смесью.

Кроме того, к многоквартирным домам будет организован подвоз питьевой воды с 16:00 до 18:00.

Все необходимую информацию жители могут уточнить по телефону – 211-39-63.

 

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