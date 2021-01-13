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Здания Красноярска устояли перед землетрясением

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Красноярск
14:50 13 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске сотрудники городских служб и управляющих компаний проинспектировали здания города после вчерашнего землетрясения. Их целью было выяснить – не получили ли строения повреждения в результате подземных толчков. Под особым контролем были 50 зданий, где установлены специальные «маячки» для контроля всех изменений, а также аварийные дома. На всех объектах показатели в норме.

«В каждом районе проверили дома, которые официально признаны аварийными. Такие дома осматривали сотрудники управляющих организаций либо комиссии из администраций районов. Изменений в состоянии домов также не выявлено», - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Также специалисты проверили состояние ледовых городков и горок в Красноярске. Там также обошлось без каких-либо повреждений. Напомним, что во вторник в 4:33 на границе с Монголией произошло землетрясение магнитудой 7,1. В Красноярске ощущались толчки слой три балла.

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