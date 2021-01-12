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Женщина погибла под колесами грузового поезда

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Красноярск
15:43 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Грузовой поезд сбил женщину на станции Минино. Она переходила пути и не услышала сигналы машиниста о приближающемся составе. Экстренное торможение, которое применил машинист, не смогло предотвратить трагедию.

В результате аварии 47-летняя жительница поселка Минино получила смертельные травмы.

В транспортной полиции напоминают красноярцам о важности смотреть на предупреждающие и запрещающие знаки при подходе к остановочным платформам. Приближаясь к железнодорожным путям для собственной безопасности лучше снять капюшон и наушники. Важно переходить железнодорожные пути только в установленных местах и убедиться, что рядом нет поезда.

 

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