Женщина погибла под колесами грузового поезда

Грузовой поезд сбил женщину на станции Минино. Она переходила пути и не услышала сигналы машиниста о приближающемся составе. Экстренное торможение, которое применил машинист, не смогло предотвратить трагедию.

В результате аварии 47-летняя жительница поселка Минино получила смертельные травмы.

В транспортной полиции напоминают красноярцам о важности смотреть на предупреждающие и запрещающие знаки при подходе к остановочным платформам. Приближаясь к железнодорожным путям для собственной безопасности лучше снять капюшон и наушники. Важно переходить железнодорожные пути только в установленных местах и убедиться, что рядом нет поезда.