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В Дивногорске ищут убийц девушки

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Красноярск
14:15 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Дивногорске обнаружили тело 32-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Ее нашли возле виадука, соединяющего улицу Гидростроителей и Студенческий проспект.

По версии следователей, страшное преступление было совершено 10 января между 9 и 11 часами вечера. Пострадавшая возвращалась с работы из местного ресторана и вышла на автобусной остановке «Почта», затем направилась в сторону своего дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стражи порядка просят всех неравнодушных граждан, которые располагают какими-либо фактами о случившемся сообщить по телефонам следующим телефонам: 8-902-943-66-20, 8-39144-3-43-27 или 8-999-314-02-15.

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