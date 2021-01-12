Снесенный лавиной дом под Норильском самовольно построил глава погибшей семьи

Следственный комитет сообщил о расследовании дела о сходе снежной лавины у подножья горы Отдельная под Норильском. Трагедия, которая случилась в ночь на 10 января, унесла жизни мужчины и женщины и их полуторагодовалого ребенка. Старший сын семейной пары остался сиротой и сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Как установили следователи, снесенный лавиной дом, в котором отдыхали погибшие и 15-летний подросток, самовольно построил глава этой семьи. Земля находилась у них в аренде. Мужчина много лет работал на горнолыжном комплексе, а в октябре 2020 года занялся подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию, заключив с горнолыжной базой договор субаренды.

«В настоящее время в ходе следствия установлено, что строения, засыпанные снежной лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а построены гражданами, вступившими в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта», на земле, выделенной им в аренду администрацией города Норильска. Дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Допрошено более 30 свидетелей, проведена выемка документов, назначены экспертизы. Установлено, что три человека погибли от переохлаждения.