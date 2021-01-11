На въезде в Красноярск погиб водитель автомобиля Mazda

В краевой столице случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Так, на въезде в Красноярск в районе Мясокомбината легковой автомобиль марки Mazda столкнулся с грузовой фурой.

В группе «ЧП Красноярск» сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего случилась автокатастрофа.

Судя по фотографиям с места ДТП, легковой автомобиль превратился в груду металла и дорожные полицейские вызывали спасателей для извлечения водителя. Но когда мужчину достали он не подавал признаков жизни.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.