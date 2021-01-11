На новогодних праздниках было задержано 135 нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции краевого центра рассказали об итогах традиционного рейда «Нетрезвый водитель», который проходил в минувшие новогодние праздники.

Так, дорожные полицейские задержали 135 нетрезвых автолюбителей, при том, что 26 из них повторно попались на этом правонарушении.

Кроме того, было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в этих происшествиях 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД напомнили, что продолжает работать «Синяя линия», на которую можно сообщить о фактах нетрезвой езды. Она работает круглосуточно по номеру 263-10-19.