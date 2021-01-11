11 января
Красноярск
погода -13 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На минувших праздниках в пожарах было спасено 76 человек

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 11 Января 2021
операция, поиск, пожарные, пожар, чп, происшествия, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, происшествие, мчс, пожары, спасатели, поисковая, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю рассказали о происшествиях на прошедших праздниках. Так, в период с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года пожарно-спасательные подразделения региона совершили 2 240 выездов, при том, что 494 выезда были на тушение пожаров. К тушению огня было привлечено 4 142 человека и 1 187 единиц специализированной техники, а также 26 раз были задействованы пожарные-добровольцы. В происшествиях было спасено 76 человек.

Кроме того, спасатели 21 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и спасли 26 жителей региона.

Вместе с тем, спасатели-поисковики совершили 51 выезд и 27 раз оказали помощь, также был спасен 51 человек.

 

Происшествия / НОВОСТИ

В Покровском случилось ДТП с двумя пострадавшими

11 Января 2021 г.
Водитель автомобиля получил переломы ног
Новости Красноярска: От коронавируса скончался глава Тасеевского района Олег Никаноров

От коронавируса скончался глава Тасеевского района Олег Никаноров

10 Января 2021 г.
Ему было 53 года
Новости Красноярска: В Норильске траур по погибшим при сходе лавины со склона горы Отдельная

В Норильске траур по погибшим при сходе лавины со склона горы Отдельная

10 Января 2021 г.
Погибли три человека – члены одной семьи
Новости Красноярска: Спасатели нашли тело погибшего мужчины

Спасатели нашли тело погибшего мужчины

9 Января 2021 г.
Сейчас поисково-спасательная операция подходит к завершению
Новости Красноярска: Число погибших под Норильском выросло до двух

Число погибших под Норильском выросло до двух

9 Января 2021 г.
Стало известно об обнаружении тела полуторагодовалого ребенка
Новости Красноярска: Глава регионального МЧС прибыл на место происшествия под Норильском

Глава регионального МЧС прибыл на место происшествия под Норильском

9 Января 2021 г.
Дополнительные силы спасателей прибыли из краевого центра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

7 Января 2021 г.
За сутки заразились инфекцией 317 красноярцев
Новости Красноярска: Жителя Красноярского края сняли с рейса за дебош в аэропорту Владивостока

Жителя Красноярского края сняли с рейса за дебош в аэропорту Владивостока

6 Января 2021 г.
Мужчина был пьян
Новости Красноярска: В Красноярском крае на новогодние праздники было зарегистрировано почти 700 преступлений

В Красноярском крае на новогодние праздники было зарегистрировано почти 700 преступлений

11 Января 2021 г.
По сравнению с прошлым годом преступность снизилась на 16%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru