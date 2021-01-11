На минувших праздниках в пожарах было спасено 76 человек

В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю рассказали о происшествиях на прошедших праздниках. Так, в период с 28 декабря 2020 по 10 января 2021 года пожарно-спасательные подразделения региона совершили 2 240 выездов, при том, что 494 выезда были на тушение пожаров. К тушению огня было привлечено 4 142 человека и 1 187 единиц специализированной техники, а также 26 раз были задействованы пожарные-добровольцы. В происшествиях было спасено 76 человек.

Кроме того, спасатели 21 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и спасли 26 жителей региона.

Вместе с тем, спасатели-поисковики совершили 51 выезд и 27 раз оказали помощь, также был спасен 51 человек.