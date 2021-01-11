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В Покровском случилось ДТП с двумя пострадавшими

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Красноярск
11:10 11 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На улице Мужества в микрорайоне Покровский случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Инцидент случился накануне вечером. Информация об этом появилась в социальных сетях в группе «ЧП Красноярск».

На фотографиях и видеозаписи с места происшествия видно, что водитель черного автомобиля не справился с управлением, его занесло и он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной частного охранного предприятия.

В Покровском случилось ДТП с двумя пострадавшими

Кроме того, к ликвидации последствий были привлечены спасатели, которые извлекали водителя черного автомобиля из транспортного средства.

В Покровском случилось ДТП с двумя пострадавшими

Все участники происшествия остались живы, однако у одного участника ДТП диагностированы переломы ног, а у другого переломы ребер.  

Фото и видео: «ЧП Красноярск»

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