В Покровском случилось ДТП с двумя пострадавшими

На улице Мужества в микрорайоне Покровский случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Инцидент случился накануне вечером. Информация об этом появилась в социальных сетях в группе «ЧП Красноярск».

На фотографиях и видеозаписи с места происшествия видно, что водитель черного автомобиля не справился с управлением, его занесло и он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной частного охранного предприятия.

Кроме того, к ликвидации последствий были привлечены спасатели, которые извлекали водителя черного автомобиля из транспортного средства.

Все участники происшествия остались живы, однако у одного участника ДТП диагностированы переломы ног, а у другого переломы ребер.

Фото и видео: «ЧП Красноярск»