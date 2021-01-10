В Норильске траур по погибшим при сходе лавины со склона горы Отдельная

Воскресенье, 10 января, в Норильске объявлено днем траура по погибшим при сходе лавины. Накануне на базу отдыха у подножья горы Отдельная сошла лавина – под толщей снега оказались четыре строения.

Погибли три человека – члены одной семьи: 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и их полуторагодовалый ребенок. Старший сын, которому 14 лет, находится в реанимации с переломами и обморожениями.

Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков подписал распоряжение о трауре по погибшим 10 января. Сегодня в городе будут приспущены флаги на административных и муниципальных учреждениях, отменяются развлекательные мероприятия.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Силовики допрашивают свидетелей и очевидцев, проводят выемку документов.