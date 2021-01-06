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На севере края в «пьяном» ДТП пострадали пять человек

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Красноярск
16:40 6 Января 2021
красноярск, происшествия, авария
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В ночь на 6 января на 18 км дороги Норильск-Алыкель столкнулись два легковых автомобиля. На встречную полосу выехала иномарка Mercedes-Benz. Водитель столкнулся с машиной Toyota, в салоне которой находились пять человек. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«В результате аварии водитель и пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести. Пострадали трое взрослых и двое детей 10 и 4 лет. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся. Его личность установлена, он задержан», – рассказали в ведомстве. 

Водитель Mercedes-Benz был пьян – прибор показал 0,36 промилле. Полицейские завели уголовное дело на предполагаемого виновника. Ему грозит до семи лет тюрьмы за «нарушение ПДД, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью». 

Суд установит меру пресечения подозреваемому – обвинение настаивает на аресте сбежавшего водителя. 

 

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