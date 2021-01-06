На севере края в «пьяном» ДТП пострадали пять человек

В ночь на 6 января на 18 км дороги Норильск-Алыкель столкнулись два легковых автомобиля. На встречную полосу выехала иномарка Mercedes-Benz. Водитель столкнулся с машиной Toyota, в салоне которой находились пять человек. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«В результате аварии водитель и пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести. Пострадали трое взрослых и двое детей 10 и 4 лет. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся. Его личность установлена, он задержан», – рассказали в ведомстве.

Водитель Mercedes-Benz был пьян – прибор показал 0,36 промилле. Полицейские завели уголовное дело на предполагаемого виновника. Ему грозит до семи лет тюрьмы за «нарушение ПДД, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью».

Суд установит меру пресечения подозреваемому – обвинение настаивает на аресте сбежавшего водителя.