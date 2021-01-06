Жителя Красноярского края сняли с рейса за дебош в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока 34-летний житель Красноярского края устроил дебош – мужчина был пьян. Об инциденте 6 января рассказали в управлении на транспорте МВД по ДФО.

Дебошир направлялся из Владивостока в Красноярск. Экипаж воздушного судна отказал в полете нетрезвому пассажиру. На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители попытались вывести его из зоны вылета, но мужчина стал сопротивляться.

«Проходя через посадочный рукав выхода к самолету, дебошир стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанес себе телесные повреждения», – отметили в пресс-службе ведомства.

Пассажира привезли в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования тот отказался. За дебош на подозреваемого завели административное дело – ему грозит арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.

«В отношении дебошира проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении должностных обязанностей», – добавили в транспортной полиции.

Мужчине также грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Фото: vvo.aero