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Жителя Красноярского края сняли с рейса за дебош в аэропорту Владивостока

Главная Происшествия
Красноярск
12:41 6 Января 2021
красноярск, происшествия, владивосток
Автор: Sibnovosti.ru
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В аэропорту Владивостока 34-летний житель Красноярского края устроил дебош – мужчина был пьян. Об инциденте 6 января рассказали в управлении на транспорте МВД по ДФО. 

Дебошир направлялся из Владивостока в Красноярск. Экипаж воздушного судна отказал в полете нетрезвому пассажиру. На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители попытались вывести его из зоны вылета, но мужчина стал сопротивляться. 

«Проходя через посадочный рукав выхода к самолету,  дебошир стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанес себе телесные повреждения», – отметили в пресс-службе ведомства. 

Пассажира привезли в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования тот отказался. За дебош на подозреваемого завели административное дело – ему грозит арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.

«В отношении дебошира проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении должностных обязанностей», – добавили в транспортной полиции. 

Мужчине также грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Фото: vvo.aero

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