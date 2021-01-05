Подозреваемый в изнасиловании флориста задержан

В краевом центре задержан мужчина, подозреваемого в особо тяжком преступлении, а именно в изнасиловании девушки-продавца цветочного павильона. Происшествие случилось в ночь на 4 января.

Сегодня днем Sibnovosti.ru сообщали, что в волонтерской группе во «ВКонтакте» появлялась информация о предполагаемом преступнике. Волонтеры и стражи порядка просили горожан о помощи в розыске мужчины.

В следственном комитете сообщили, что мужчина запечатленный на камерах видеофиксации в настоящее время задержан и с ним работает следственная группа. Известно, что задержанному 33 года и он из Ирбейского района. Более того, ранее он был судим за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Сейчас следователи выясняют его возможную причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела по статье «изнасилование» продолжается.

Фото: скриншот видеозаписи с камер видеонаблюдения