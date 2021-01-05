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В Красноярске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

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Красноярск
16:34 5 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре ищут мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в группе общественников «Поиск пропавших детей – Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры и сотрудники ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия попросили жителей краевой столицы помочь установить личность и текущее местонахождение неизвестного мужчины. Ранее его запечатлели камеры видеофиксации, расположенные в цветочном магазине «Крона» на Мичурина 14 «г».

Представители общественной организации сообщили, что мужчина подозревается в совершении в ночь на 4 января особо тяжкого преступления.

На видеозаписи, которая опубликована по просьбе следователей, видно, как разыскиваемый гражданин заходит в торговый зал, разговаривает с продавцом, а затем надевает защитную маску.

Представители следственного комитета и общественники просят жителей краевого центра, которые знают где находится разыскиваемый, сообщить волонтерам по номеру телефона – 8-950-996-60-66. Звонки принимаются круглосуточно.

Фото: скриншот видеозаписи с камер видеонаблюдения

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