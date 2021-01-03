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Пожар в городе Бородино унес жизни трех человек

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 3 Января 2021
мчс, пожар, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Три человека погибли в результате пожара в городе Бородино Красноярского края. Там загорелся одноэтажный деревянный частный дом.

Дом находится на ул. Пушкина. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в 08:28. Он распространился на площади более 180 кв. м. В 09:10 пожар был локализован, в 10:31 – ликвидирован.  

«К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела трех людей без признаков жизни (все взрослые)», - процитировал ТАСС представителя МЧС.

Как писали Sibnovosti.ru, в самом конце прошлого года в результате пожара в поселке Агинское погибли четыре человека.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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