Пожар в городе Бородино унес жизни трех человек

Три человека погибли в результате пожара в городе Бородино Красноярского края. Там загорелся одноэтажный деревянный частный дом.

Дом находится на ул. Пушкина. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в 08:28. Он распространился на площади более 180 кв. м. В 09:10 пожар был локализован, в 10:31 – ликвидирован.

«К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела трех людей без признаков жизни (все взрослые)», - процитировал ТАСС представителя МЧС.

Как писали Sibnovosti.ru, в самом конце прошлого года в результате пожара в поселке Агинское погибли четыре человека.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю