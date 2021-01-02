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Новогоднее ДТП в Красноярске: один водитель пьян, другой без прав

Главная Происшествия
Красноярск
12:20 2 Января 2021
водитель, дтп, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Два легковых автомобиля столкнулись 1 января в Красноярске. В ДТП пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка.

«По предварительной информации, 42-летний водитель Toyota, двигаясь по ул. Северное шоссе по полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 33-летнего водителя, не имеющего права управления. В ДТП пострадали оба водителя, три пассажира Kia Rio», - рассказали ТАСС в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Все пострадавшие были госпитализированы. Как отметили в региональной главке полиции, водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГИБДД Красноярского края, за 11 месяцев прошлого года в Красноярске произошло 86 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них восемь человек погибло, еще 107 получили травмы.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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