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В Красноярском крае зарегистрированы первые пожары 2021 года

Главная Происшествия
Красноярск
11:37 2 Января 2021
мчс, пожар, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые пожары зарегистрированы в Красноярском крае в 2021 году. Обошлось без жертв.

Первым пожаром, о котором сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю в этом году, стал пожар в Канске. Там утром 1 января загорелся жилой дом. На его тушение ведомство направило 10 человек и три единицы техники. Спустя несколько часов загорелся дом в поселке Гремучий Богучанского района. Этот пожар был ликвидирован спустя примерно четыре часа.

Также вечером был ликвидирован и первый пожар в Красноярске. Загорелся жилой дома в Кировском районе. Там для борьбы с огнем МЧС привлекло 14 человек и четыре единицы техники.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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