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«Нас держат в самолете с открытыми дверьми уже час»: красноярский рейс отправили не в тот аэропорт

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Красноярск
19:58 31 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня авиарейс компании NordStar, выполнявший перелет по маршруту Красноярск – Москва, приземлился не в том аэропорту. Об этом рассказала красноярка Ольга Сизых на своей странице в Instagram. В сторис она рассказала, что они должны были приземлиться в аэропорту Домодедово, однако самолет осуществил посадку во Внуково. Вместе с тем, около двух часов пассажиров не выпускали и не давали никаких внятных ответов о дальнейшем маршруте самолета.

После двух часов ожидания и дозаправки самолет вылетел по изначальному маршруту.

Отметим, что по сообщению московских СМИ сегодня во всех столичных аэропортах было отменено и задержано около 150 рейсов. Так, во Внуково было задержано 12 рейсов и еще 2 отменено, в Домодедово задержали 73 и отменили 3, в Шереметьево отменили 51 авиарейс и было задержано еще 8. Это связано с последствиями ледяного дождя, который обрушился на столицу ранним утром.

    

 

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