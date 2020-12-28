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В Студгородке из-за порыва труб затопило многоэтажку

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Красноярск
16:10 28 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Морозы обернулись для Красноярска коммунальными ЧП. В Студгородке из-за порыва труб затопило 16-этажку на ул. 2-ая Огородная. Жители дома рассказывают, что в выходные, когда в городе установились 30-градусные морозы, коммунальщики начали усиленно отапливать их дом. Из кранов лился кипяток, а трубы были раскалены до предела. Председатель дома уверяет, что еще до аварии лично предупредила о происходящем руководителя дирекции УК «ЖСК» по Октябрьскому району, которая обслуживает дом. Жильцы звонили слесарю и в аварийные службы, пытаясь предотвратить ЧП. Однако все проигнорировал их обращения. В итоге из-за повышенной температуры пластиковые стояки не выдержали и стали лопаться, то в одной, то в другой квартире. Затопленными оказались квартиры и лестничные клетки с 10 по 3 этаж. Со стен отваливается штукатурка, лифт в многоэтажке теперь не работает, горячей воды в квартирах нет с выходных. В пресс-службе УК «ЖСК» заявили, что сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий ЧП.

«Произошел порыв стояка горячего водоснабжения, выполненного из полипропилена. Сейчас на адресе ведутся работы по устранению последствий порыва. Теплоснабжение в доме восстановлено. В связи с работами на стояке, горячее водоснабжение будет восстановлено до конца дня. Далее вместе с собственниками будут составлены акты», - прокомментировали в пресс-службе УК «ЖСК».

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