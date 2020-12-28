На севере края спасли 5 вахтовиков

В краевой полиции рассказали, что накануне стражами порядка в Эвенкии была оказана помощь 5 вахтовикам.

Ранее в полицию поступило сообщение от спасателей о том, что пятеро мужчин выехали с территории Терско-Камского месторождения, где производили изыскательские работы, в поселок Богучаны и сбились с пути. Они ехали на автомобиле УАЗ, однако техника не выдержала критически низкой температуры и вышла из строя.

Была оперативно подготовлена поисково-спасательная группа в составе сотрудников «Авиаспаса» со спасательным оборудованием и полицейских. Кроме того, в спасательной операции был задействован вертолет ГО и ЧС.

Через несколько часов после начала поисков вахтовиков нашли в охотничьей избушке, в 3 километрах от места поломки машины. Потерявшихся доставили в поселок Оскоба. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.