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На севере края спасли 5 вахтовиков

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Красноярск
13:33 28 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В краевой полиции рассказали, что накануне стражами порядка в Эвенкии была оказана помощь 5 вахтовикам.

Ранее в полицию поступило сообщение от спасателей о том, что пятеро мужчин выехали с территории Терско-Камского месторождения, где производили изыскательские работы, в поселок Богучаны и сбились с пути. Они ехали на автомобиле УАЗ, однако техника не выдержала критически низкой температуры и вышла из строя.

Была оперативно подготовлена поисково-спасательная группа в составе сотрудников «Авиаспаса» со спасательным оборудованием и полицейских. Кроме того, в спасательной операции был задействован вертолет ГО и ЧС.

Через несколько часов после начала поисков вахтовиков нашли в охотничьей избушке, в 3 километрах от места поломки машины. Потерявшихся доставили в поселок Оскоба. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

 

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