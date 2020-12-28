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Под Ачинском случилось смертельное ДТП

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Красноярск
13:20 28 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В ачинской полиции сообщили, что 34-летний водитель автомобиля марки «Volkswagen Polo» ехал в сторону Ужура со стороны Назарово. Из-за сильного морозного тумана он не рассчитал габариты впередиидущей фуры «DAF» c полуприцепом. Тяжелая машина медленно поднималась в гору и водитель легкового автомобиля въехал в нее на большой скорости.

Под Ачинском случилось смертельное ДТП

В результате столкновения погибли два пассажира «Volkswagen Polo» – молодые люди 24 и 25 лет. Самому водителю была оказана медицинская помощь, однако у него было зафиксировано алкогольное опьянение – 0,28 мг/л.

Под Ачинском случилось смертельное ДТП

По факту гибели двух человек на автолюбителя было заведено уголовное дело и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он задержан.

Кроме того, ему предстоит административная ответственность за неиспользование ремней безопасности погибшими пассажирами и ним лично.

Фото: vk.com/achinskavto

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