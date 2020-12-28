«Стала лаять собака»: убийца женщины рассказал о мотивах своего поступка

Стали известны подробности происшествия с избиением 49-летней матери троих детей в микрорайоне Покровский. В Следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия рассказали, что арестованный по подозрению 25-летний житель Красноярска объяснил свои мотивы тем, что на него стала лаять собака пострадавшей женщины.

«Используя малозначительный повод, обусловленный тем, что на него стала лаять собака, он умышленно нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы. Оставив потерпевшую в бессознательном состоянии, злоумышленник скрылся», — рассказали в ведомстве

Напомним, страшное преступление было совершено ранним утром 24 декабря. Молодой человек жестоко избил незнакомую женщину, которая выгуливала своего домашнего питомца. От полученных травм женщина скончалась в больнице. У нее осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

Злоумышленника оперативно задержали и завели уголовное дело, которое позже было переквалифицировано на более тяжкую статью в связи со смертью потерпевшей. В настоящее время по решению суда он отправлен в СИЗО. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.