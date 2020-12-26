Избитая вчера женщина скончалась в больнице

В краевой клинической больнице скончалась женщина, которую вчера рано утром избил 25-летний молодой человек. Напомним, об этом инциденте Sibnovosti.ru рассказывали накануне.

Происшествие случилось в микрорайоне Покровский около 5 часов утра. В результате нападения 49-летняя женщина получила множественные тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Стражи порядка оперативно установили местонахождение злоумышленника по камерам наружного видеонаблюдения, а затем его арестовали. Нападавшим оказался ранее не судимый 25-летний житель Красноярска, и он не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка.

У погибшей осталось трое детей.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ, однако в связи со смертью потерпевшего дело могут переквалифицировать на более тяжелую статью.