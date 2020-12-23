В Красноярске нашли несуществующего производителя «молочки»

Специалисты регионального Россельхознадзора нашли фантомную площадку по производству молочной продукции. По данным ведомства, производитель подконтрольных товаров – индивидуальный предприниматель Попов В.Г., осуществляющий деятельность в Красноярске.

Согласно информации ФГИС «Меркурий», за все время работы ИП туда поступило поступило 171,8 тонны сырого молока. Из данного количества молока было выработано, например, 6,6 тонны сливок (35%).

Через «Меркурий» указанный бизнесмен оформил поставку на другое ИП, в результате продукция позже попала в медицинские и социальные учреждения и учреждения Красноярска. Позже оказалось, что никаких производственных площадей у производителя нет.