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В Зеленогорске пресекли оборот марихуаны

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Красноярск
10:49 23 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Дорожные полицейские из Зеленогорска пресекли незаконный оборот наркотических средств.

В ходе дежурства экипаж ДПС в поселке Овражный остановил автомобиль ВАЗ-21010, за рулем которого был 37-летний мужчина. При досмотре салона автомобиля у него было обнаружен пакет с коноплей, который изъяли и передали следователям для экспертизы. Исследование подтвердило, что это была марихуана общим весом более 700 грамм. Задержанный рассказал, что он собирал растение исключительно для собственного потребления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.  

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