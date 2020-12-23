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Дорожные полицейские поймали юного любителя пьяной езды

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Красноярск
10:33 23 Декабря 2020
гибдд, происшествие, происшествия, емельяново, в красноярском крае, подросток, алкоголь, водитель, вождение, езда
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД в Емельяновском районе задержали несовершеннолетнего водителя в состоянии опьянения.  

Накануне вечером экипаж ДПС обратил внимание на тонированный ВАЗ-2106 без госномеров. На требования остановиться водитель не среагировал и попытался оторваться от погони, после чего вылетел в кювет.

За рулем машины был 17-летний подросток. На место была вызвана мать нарушителя и в ее присутствии у юноши взяли тест на состояние алкогольного опьянения. Результат прибора – 0,20мг/л.

В отношении молодого человека было составлено несколько административных протоколов, кроме того, все материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации. Также родителям теперь придется понести ответственность за ненадлежащее воспитание своего ребенка.

 

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