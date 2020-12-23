Дорожные полицейские поймали юного любителя пьяной езды

Сотрудники ГИБДД в Емельяновском районе задержали несовершеннолетнего водителя в состоянии опьянения.

Накануне вечером экипаж ДПС обратил внимание на тонированный ВАЗ-2106 без госномеров. На требования остановиться водитель не среагировал и попытался оторваться от погони, после чего вылетел в кювет.

За рулем машины был 17-летний подросток. На место была вызвана мать нарушителя и в ее присутствии у юноши взяли тест на состояние алкогольного опьянения. Результат прибора – 0,20мг/л.

В отношении молодого человека было составлено несколько административных протоколов, кроме того, все материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации. Также родителям теперь придется понести ответственность за ненадлежащее воспитание своего ребенка.