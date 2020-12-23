Школьник из Железногорска получил тяжелые травмы во время отдыха с семьей

В Железногорске следователи главного следственного управления СК РФ проводят проверку обстоятельств инцидента, в котором тяжелые травмы получил ученик начальной школы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в воскресенье, 13 декабря, 9-летний мальчик отдыхал вместе со своей семье на местном озере. Родители с ребенком катались на надувной плюшке со склона из лесного массива, с места непредназначенного для этого. Во время спуска вместе с дедушкой ребенок вылетел и ударился об дерево. В результате происшествия третьеклассник получил серьезные травмы лица, головы и грудной клетки. Ребенка срочно госпитализировали в 20-ю больницу Красноярска. Он находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время в Следкоме устанавливают все обстоятельства, затем будет принято процессуальное решение.