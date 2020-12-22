В краевом центре задержали подозреваемых в хищении жилья

В Красноярске силами сотрудников федерального уголовного розыска при поддержке красноярских коллег задержана банда, которая похищала чужое жилье, а потом его продавала.

По версии стражей порядка, подозреваемые находили социально незащищенных лиц и на их имя оформляли поддельные документы о собственности на чужие квартиры. После чего выставляли их продажу. Таким образом им удалось продать 2 квартиры из 3, причем одно жилое помещение продавалось дважды. По данным полиции сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

В отношении банды было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас один из них находится под арестом, остальные участники группы отправлены под подписку о невыезде.

Следователи и оперативники продолжают вести расследование уголовного дела.