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Семья убийц отправится в колонию строгого режима в полном составе

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Красноярск
09:55 22 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре вынесли приговор мужчине и двум его сыновьям, которые в июле прошлого года в драке убили мужчину и покушались на убийство еще двоих человек.

Следователи и суд установили, что 4 июля 2019 года поздней ночью отец и два его сына, вооруженные ножами и стамеской, устроили драку около магазина «Фасоль» (микрорайон «Белые Росы», Карамзина, 14 «а»). В результате нападения 37-летний мужчина скончался от ножевых ранений, его 28-летний брат успел убежать с места происшествия, а 19-летнему молодому человеку, познакомившемуся с потерпевшими незадолго до инцидента, была своевременно оказана медицинская помощь.

Преступление вызвало большой общественный резонанс, так как попало на камеры видеонаблюдения, а затем и в социальные сети. Жители микрорайона отмечали, что в этом магазине, несмотря на законодательный запрет, регулярно продавался алкоголь после 23:00 и там постоянно собиралась молодежь.

Против убийц было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам 105 статьи УК РФ. В суде они свою вину отказать признались, однако следствие предоставило неопровержимые доказательства. В итоге 46-летний житель Туруханска получил 22 года лишения свободы, его 22-летнего сына приговорили к 15 годам, а младший 18-летний будет отбывать в колонии 17 лет.    

Происшествия / НОВОСТИ
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